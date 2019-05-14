Ganalı Emmanuel Kojo Ankomah adlı berber, erkeklerin berberde kuyrukta bekleyerek geçirdikleri ortalama saati iş fırsatı olarak gördü. Daha sonra da ekibi ile birlikte mobil berber dükkanı kurdu.

"2 yıl önce kendimi uzun kuyruk olan bir berber dükkanında buldum. Sonra merak ettim, 'Birileri berber dükkanına gitmese de berber dükkanı onlara gelse?' diye düşündüm. Eşime bu fikirden bahsettim ve denemek istedik."

Girişiminden sonra, bu tür bir servise ihtiyaç duyan çok fazla insan olduğunu fark eden Ankomah, rutin saç kesme işleminden daha fazlasını sunuyor.

Müşterileri, evlerinin veya ofislerinin rahatlığında saçlarını kestirebiliyor. Saç kesiminin fiyatı ise 6 dolar. Ancak müşteri şehir merkezinden uzakta yaşıyorsa fiyat biraz daha artabiliyor.

2 yılda, 3 berberle ve bir pazarlama görevlisiyle birlikte çalışmaya başlayan Ankomah'ın yeni hedefi, daha geniş bir yelpazeye sahip olmak ve Afrika ülkelerine gitmek.

Kaynak: Reuters