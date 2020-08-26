5 yaşındaki Mert Enes Sarı, ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Beyincik erimesi hastalığının pençesinde, günden güne yaşamsal fonksiyonlarını kaybediyor.

Mert Enes Sarı'nın annesi Songül Sarı, "Bir bayılma oldu Hacettepe'ye gittik. EGG çekildi. Epilepsi tanısı konuldu. İlerleyen zamanlarda daha da arttı nöbetleri. Doktor genetik araştırma yaptı. 3 ay sonra sonuç geldi. NCL Tip2 yani beyincik erimesi tanısı konuldu." dedi.

"Çocuğumun yaşamasını istiyorum"

Hastalığın ilerlemesini durduran tek ilaç ise yurt dışından getiriliyor ve çok pahalı. Kullanılması gereken 6 aylık dozun karşılığı 2 milyon lira.

Yaşam süresinin uzaması için tek çarenin ilaç olduğunu söyleyen Songül Sarı, "Doktorlar ilaç almasını söylüyor. İlaç almazsa ölecek, yaşaması kısa. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. Gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşamasını istiyorum artık." ifadelerini kullandı.

Mert Enes'in yatalak olmaması için ilaç tedavisine bir an önce başlaması gerekiyor. Mert'in ailesi şimdi, yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.