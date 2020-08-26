Eski model ve oyuncu Didem Uzel, 2012 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Koronavirüs salgını başladığında da orada olan Uzel, ülkenin sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu anlattı.

Yaşadıklarımı size anlatamam diyen Uzel, "Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Ufacık bir şey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Bu şartlarda sistemin çökmesi normal" dedi.

Uzel, ABD'deki sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi. Salgın hastanelerinin kurulmadığını dile getirdi. 5 ay boyunca karantinada kalan Uzel, sonunda Türkiye'ye döndü.

Didem Uzel ve eşi Selim Sarı, salgına karşı ABD'nin gerekli önlemleri almadığını söyledi.

Didem Uzel, şu şekilde konuştu:

"Çocuğumuzun sağlığını ve geleceğini düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz. İnşallah dönmek zorunda kalmayız. ABD'de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD'de pandemi hastaneleri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi."