Haber Giriş: Kaynak: DHA
Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli''nin Darıca ilçesinde, 2 sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Darıca ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan Bakırcı Sokakta 318 kişinin, Osmangazi Mahallesi Kıble Sokakta ise 33 kişinin temaslı olması üzerine, 2 sokak karantinaya alındı.
Bir hafta sürecek olan karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:44
Sıradaki Haber
Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz