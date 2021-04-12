Metroya bindi, oturduğu koltukta diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında fasulye ayıkladı. Sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İstanbul'da bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Binlerce kez paylaşıldı, çok sayıda yorum yapıldı.

Fasulye ayıklayan kadının kızı, görüntüyü fark etti. Annesine izletti.

Metroda fasulye ayıklayan Hafize Aydağ, "Fasulye almıştım. Metroda bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm" dedi.

"Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim"

Yorumlar arasında yaşlı kadını öven de vardı, salgın sebebiyle eleştiren de oldu. O da yorum yapanlara sosyal medyadan cevap verdi:

"Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim,sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum"