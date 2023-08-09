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Yaşam
TRT Haber 09.08.2023 08:33

Meteoroloji duyurdu: Batı serinleyecek doğu yanacak

Hava sıcaklığı yurdun batısında mevsim normallerine inmeye başladı. Bugün Ankara'da da 4 derecelik düşüşle rahatlama hissedilecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise bunaltıcı sıcaklar bir süre daha devam edecek.

Meteoroloji duyurdu: Batı serinleyecek doğu yanacak

Hava sıcaklığı mevsim normallerine iniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen haberi verdi. Havalar serinliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugünden itibaren başlayan serin havanın bir süre devam edeceğini belirterek, "Batı bölgelerden Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hemen hemen bir hafta boyunca sıcaklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" dedi.

Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde bir hafta boyunca aralıklarla sağanak görülecek.

Doğu ve güneydoğuda aşırı sıcaklar sürecek

Batı bölgelerdekiler rahatlarken Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceye çıkacak.

Çelik, özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyükşehirde bunaltıcı sıcak sona erecek

İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da da bunaltıcı sıcak sona erecek.

Hava Tahmin Uzmanı Çelik 3 büyükşehirle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Ankara'da bugünden itibaren bu 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü var. Ankara'da yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine sıcaklıklar mevsim normallerine indi; 28-30 dereceler arasında. İzmir'deki sıcaklıklar da 34-35 dereceler civarında seyretmeye devam edecek." 

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