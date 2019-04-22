Tekirdağ, ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan bir şehir.

Ayçiçeği ve buğday üretiminde Türkiye'nin büyük bir rezervini karşılayan Tekirdağ, kiraz ağaçları ve üzüm bağları ile de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Tekirdağ'ın, peynir helvası, meşhur köftesi, cizleme, pireşe, şaraşura, hardaliye, yoğurtlu borani, zennik, pekmez, çeneçarpan çorbası, Hayrabolu tatlısı gibi gibi yöresel lezzetleri ziyaretçilerin damağına hitap ediyor.

Geniş sahil şeridine sahip

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, turizmin bir şehrin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın "Marmara'nın incisi" konumunda olduğunu belirten Barut, şöyle konuştu:

"Tekirdağımız İstanbul'un hemen yakınında olması hasebiyle bir avantaja sahip. Tarihi dokuları, gezilecek yerleri 450 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve denizle çevirili olması nedeniyle hem kültür turizmi hem deniz turizmi hem de doğa turizmi açısında oldukça zengin. Biz bunları geliştirmeye, insanımızın hizmetine sunmaya çalışmaktayız."

Turizmin bir ülkenin ekonomisine katkı sağladığını anlatan Barut, Tekirdağ'ın geniş sahil şeridine sahip olduğunu ve bu şehri olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

"Turizm, ithal girdisi olmayan bir faaliyet. Memleketimizin cari açığına büyük oranda katkı sağlayan bir sektörü. İğneden ipliğe kadar 40'a yakın sektör ile iletişim halinde. İlimizin sahilleri geniş, denizi turizmi için elverişli. Uçmakdere bölgemizde yamaç paraşütü yapılan alanlarımız mevcut. Otantik bölgelerimiz var. Altınova, Kumbağ ve Şarköy plajlarımız mavi bayraklı plajlar. İlimizi özellikle hafta sonları, çoğunluğu İstanbul'dan gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri konumunda."

Kaynak: AA