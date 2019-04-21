6 çocuk annesi Gülsüm Karamuk, Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 48 ve 54 yaşlarındaki 2 oğluyla yaşıyor.

2 kardeş zihinsel ve bedensel engelli doğdu

87 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un oğulları İsmail ve Naci Karamuk, zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Yatağa bağımlı halde yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Karamuk kardeşlerin her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.

İlerleyen yaşına rağmen, yatağa bağımlı halde yaşayan engelli çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan anne Gülsüm Karamuk, gösterdiği özenle çevresinden takdir topluyor. Karamuk'a beraber yaşadıkları büyük oğlu ve gelini de destek oluyor.

Gülsüm Karamuk, engelli yetişkinlere bakmanın zor olduğunu ama bunu severek yaptığını söyledi.

Evlatlarının kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Karamuk, "Sabah kalkıyorum, Naci ile İsmail'i kaldırıyorum. Çayı gelinim demleyip, soframızı hazırlıyor. Ben de kahvaltılarını yediriyorum. Ondan sonra da bakımlarını yapıyorum" dedi.

"Onlara ölene kadar gözüm gibi bakacağım"

Engeli çocuklarına ölene kadar gözü gibi bakacağını belirten Karamuk, "Bunlar çocuklar, bu yüzden de çocuk şefkati ile bakıyorum. Bunun için de gittiğim yerde rahat edemiyorum. Çoğu zaman evdekiler gezmeye gidiyor ama ben gidemiyorum. Gitsem hemen tekrar geri geliyorum. Onların yanında olmazsam rahatsız oluyorum. Evlatlarım benim için çok değerli, onlara hiçbir şey demem, çünkü onları çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA