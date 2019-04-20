Hayallerinin peşinden koştular. Buzda destan yazdılar. Onlar, Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın cesur yürekleri...

7 yıl önce kurulan Narmanspor Kadın Buz Hokey Takımı buzun üzerinde başarıdan başarıya koşuyor.

Erzurum'un 5 bin nüfuslu Narman ilçesinin takımı, lige kısa süre önce "merhaba" dedi.

Bu sürede birçok başarıya imza attılar.

Antrenör Şeyma Kavaz, "Narmanspor 7 yıl önce kuruldu ve 6 sezondur ligde yer alan bir takım. 2 yıl önceye kadar da erkek takımını kurdu. A erkek takımı da liglere katılmaya başladı. Kadınlarda iki Türkiye şampiyonluğu, iki Türkiye ikinciliği, iki de Türkiye üçüncülüğü var" dedi.

Başarıları sadece kulüp bazında değil. Onlar aynı zamanda milli takımın da bel kemiği.

Narmanspor'un başarıları ilçede buz hokeyine ilgiyi de artırıyor.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Erdem Daştan- M. Civelek

Kurgu: Ahmet Öztürk