Güçleri ile nefesleri kestiler. Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Güçlü Adam Şampiyonlar Ligi’ne 11 ülkeden 12 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk günü iki etap olarak gerçekleşti. Sporcular ilk etapta 100, 110, 120 ve 130 kilogramlık mermer blokları kaldırdı. İlk üç bloğu en iyi zamanda kaldırarak 12 puan alan Alman sporcu Dennis Kohlruss birinciliği kazandı.

Yarışmanın ikinci etabında ise sporcular 25 kiloluk portakal filelerini havada tutarak zamana karşı yarıştı.

Halka açık alandaki yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon araba kaldırma ve üzeri kum torbaları ile dolu pikap araba çekme yarışları ile sona erdi.

Organizasyon sonunda toplamda 53 puan alan ADB'li Travis Ortmayer birinciliği, 49 puan alan Alman Dennis Kohlruss ikinciliği, 48 puan alan Hollandalı Alex Moonen üçüncülüğü kazandı.

Yarışmanın tek Türk sporcusu Fatih Karaca dereceye giremese de performansı beğeni topladı.

Şampiyonanın amacı Alanya’nın tanıtımına katkı sunmak. Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, "Bu yarış Alanya ve Türkiye için çok önemli. Yarışmalar dünyada 1 milyara yakın kişi tarafından izleniyor, çok ciddi kitlesi var. Amacımız bu yarışların Alanya ayağını kalıcı hale getirmek ve takvimde yer sağlamak." dedi.

Şampiyonayı yerli ve yabancı sporseverler ilgiyle izledi.

Güçlü Adam Şampiyonası Alanya ayağının ileriki yıllarda da devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA