Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde uçamayan bir baykuş yavrusu bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, çevre sakinlerince bulunan bitkin haldeki kuşu, tedavi edilmek üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veterineri Engin Bahçeci, kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan kulaklı orman baykuşu türünden olduğunu belirtti.

Baykuşun ilk tedavisini yaptıklarını dile getiren Bahçeci, "Açık bir yarası yoktu ama bitkin haldeydi. 10-15 gün kadar misafir ettikten sonra ait olduğu yere bırakacağız" dedi.