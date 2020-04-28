Haber Giriş: Kaynak: AA
Planktonlar Marmara Denizi'ni turuncuya boyadı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer değişmesine neden oldu.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
Etiketler: plankton marmara denizi deniz suyuSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:08
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