Trabzon'un Arsin ilçesinde bir araya gelen Harmanlı Mahallesi sakinleri, imece usulüyle yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi mahallelerindeki okulun bakım ve tadilatını yaptı.

Mahallenin tek okulu olan Harmanlı İlkokulu ve Ortaokulunun Müdürü Bahadır Kaya, binadaki boya ve tamirat gibi işler konusunda mahalle muhtarı Mahmut Yılmaz'dan yardım istedi.

Kaya'nın talebi üzerine hayırsever iş adamlarıyla iletişime geçen Yılmaz, mahalle sakinlerini de harekete geçirerek, boya, tamirat ve tadilat işlerine işçilik anlamında katkılarını sağladı.

Mahalle halkı, öğretmenler ve öğrenciler, el birliğiyle onarıp temizledikleri okulu 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine hazırladı.

Okul müdürü Kaya, 11 yıllık eğitim hayatının son iki yılını Harmanlı'da geçirdiğini söyledi.

Kaya, 74 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tamiratı için muhtar Yılmaz'ın hayırsever iş adamlarından malzeme ve boya tedarik ettiğini belirterek, "Bunlar da yetmedi, köydeki vatandaşları harekete geçirdi. Hep birlikte okulumuzu elden geçirip 2019-2020 dönemine hazır hale getirdiler" dedi.

Ailelerinin okulda çalıştığını gören öğrencilerin de yardım ettiğini anlatan Kaya, öğrencilerin yeni dönemde daha temiz ve güzel bir okula başlayacaklarını söyledi.

"Mahalle bizim, çocuklar bizim, okul bizim"

Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz ise mahallede ortalama 300 hane bulunduğunu vuruglayarak, okul müdüründen gelen talep üzerine ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Okul müdürünün bu işe öncü olduğunu, hayırseverlerin boya ve malzemeyi karşıladığını anlatan Yılmaz, "Mahallede boyacılıkla uğraşan vatandaşlarımız okulun boyasını hayır için 'Biz yaparız' dediler. Biz de elimizden geldiği kadar hizmet yapmaya çalıştık. Mahalle bizim, çocuklar bizim, okul bizim, yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yılmaz, çoluk çocuk, mahalle sakinleri derken herkesin okulun tamiratı için destek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Temizliğinden getir götür işlerine kadar herkesin emeği geçti. Her şeyi devletten beklememek lazım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek."

İŞKUR aracılığıyla okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Semiye Akyüz de hem okulun çalışanı hem de veli olduğunu belirterek, mahalle sakinleriyle okulu yeni dönem için hazırladıklarını söyledi.

Kaynak: AA