Lösemiyi yenen Yosun çocuk doktoru olmak istiyor

12 yaşındaki Yosun Gezen, minicik yüreğiyle lösemiyle mücadele etti. Hayali ise lösemili çocukları tedavi edebilmek için doktor olmak.

"Onların da ne yaşadığını anlayacağım"

Anne sevgisi ve doktorların ilgisiyle hayatla olan bağı güçlenen 12 yaşındaki Yosun Gezen, geleceğe dair planlarını anlattı:

"Çocuk hematolojisini düşünüyorum. Çünkü bu hastalığı yaşadığım için, onların da ne yaşadığını anlayacağım ve nelerde canlarının acıdığını düşünebileceğim."

"Hiç kötü düşünmedik"

Anne Cevahir Demirkol da, Yosun'un zorlu tedavi sürecini umutlarını yitirmeden, sabırla geçirdiklerini anlattı.

"Hiç kötü düşünmedik. En kötü anımızda bile iyi düşünmeye çalıştık. Konuştuğunda söylemek kolay, yaşamak gerçekten de zordu. Yaşayan anneler, tedavi olan arkadaşlarımız var. Sevgi, sevginin gücü her şeyi yendi."

Yosun'un 10 aylık tedavi sürecinde, kemoterapi gördüğü, saçlarının döküldüğü, okulundan ve evinden ayrı kaldığı zamanlar oldu. Ama küçük Yosun o anları da annesiyle eğlenceye dönüştürdü.

Şükrü Altuğ ACER / TRT Haber