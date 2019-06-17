Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 51 yıl önce açıldı ve geçen yıl yapılan üretimle ülke ekonomisine 5,5 milyon liralık katkı sağladı.

Lisede eğitim gören 11. sınıf öğrencileri Gamze Tufan ve Büşra Üzümcü, temiz bir dünya ve su israfını önlemek için çalışma yapmak istedi.

Anaokullarını ziyaret eden Tufan ve Üzümcü, lavaboya gelen çocukların sabun kullanmadan ellerini yıkadığını ve suyu açık bırakıp çıktığını gözlemledi. Bunun üzerine çocuk doktorlarıyla görüşen 2 arkadaş, ortalama el sabunlama ve durulama süresini belirledi.

Okula dönerek elektronik öğretmenleri Bedirhan Doğan ile fikirlerini paylaşan öğrenciler, "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini hazırladı.

El 20 saniye sabunlanınca su akıyor

Tufan ve Üzümcü, öğretmenleri Doğan'ın da desteğiyle hazırladıkları proje kapsamında tasarlanan sistemi lavaboya monte etti.

Sistemle, lavaboya gelen kişi, yerleştirilen sensör sayesinde hazneden otomatik olarak sabunu alıyor, bu sırada müzik de devreye giriyor.

El 20 saniye sabunlandıktan sonra otomatik olarak su akmaya başlıyor. 40 saniye boyunca el durulandıktan sonra su, otomatik olarak müzikle birlikte kesiliyor.

Maliyeti 100 lira

Öğretmen Doğan, projeyi kendisiyle paylaştıkları zaman en az öğrencileri kadar heyecanlandığını söyledi.

Öğrencilerin "Giderek çölleşen dünyadaki su israfına karşı nasıl önlem alabiliriz?" fikriyle kendisine geldiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Özellikle temiz su kullanımında, insanların suyu fazlaca israf etmelerini engellemeye yönelik, mesleğim doğrultusunda elektrik elektronik sistemler kullanmayı planladık. Bu doğrultuda herhangi bir yere temas etmeden su veren bir sistem tasarladık. Sistemi bir taraftan su israfını bir taraftan da insanlara hastalık bulaşmasını önleyecek şekilde tasarladık."

Öğrencilerine her türlü teknik desteği verdiğini, proje maliyetinin 100 lira olduğunu belirten Doğan, projeyi bir ayda tamamlayan öğrencileriyle gurur duyduğunu vurguladı.

Çocukların sıkılmaması için müzik çalıyor

Öğrenci Gamze Tufan ise izledikleri haber ve belgesellerde sürekli dünyanın çölleştiğini gördüklerini, buna karşı kendi imkanlarıyla önlem almak istediklerini söyledi.

"Ağaç yaşken eğilir" atasözünün kendileri için ışık olduğunu vurgulayan Tufan, bu nedenle anaokul öğrencilerinden başlayarak projeyi tasarladıklarını belirtti.

Projeleri sayesinde lavaboya gelen kişinin keyifle elini yıkayacağını anlatan Tufan, şunları söyledi:

"Bu, sabun haznesinden sabun almadan su vermeyen bir sistem. Aynı zamanda hiçbir yere temas etmeden, elimizi sağlıklı şekilde yıkamış oluyoruz. Su kendiliğinden kapandığından israfın da önüne geçiliyor. Çocuklar ellerini yıkarken sıkılmasınlar diye müzik modülü de ekledik."

Kaynak: AA