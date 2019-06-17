Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı ve rakımı nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendiriliyor. Dağın eteklerinde bulunan milli park ise her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Ağrı-Iğdır arasındaki milli park, su altında birçok canlı türünü ve güzelliği barındırıyor. Yurdun en büyük milli parkları arasında bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin, özellikle de bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin beğenisini topluyor.

"Sulak alanlar ilgi çekici"

Ziyaretçilerden Muhammed Ateş, ilk kez geldiği milli parkı çok beğendiğini söyledi.

Doğada aranan birçok şeyi bir arada görme fırsatı yakaladığını anlatan Ateş, "Sosyal medyadan gördüğümüz bu alanı gezmeye geldik, çok beğendik. Böyle bir yerin Iğdır'da bulunması kent için büyük şans. Herkes gelip görmeli" dedi.

Özellikle sulak alanların ilgi çekici olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Gözününüzün alabildiğine yeşil ve bu yeşilin içinden geçen sular görülmeye değer güzellikleri de beraberinde getiriyor. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra daha sık geleceğim ve tanıdıklarıma da gelmelerini önereceğim."

Kaynak: AA