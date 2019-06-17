Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Karagöz ilkokulu bitirdikten sonra okula gitmedi. 13 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetti.

Karagöz, o dönemde çevresindekilerin de desteğiyle hem aile bütçesine katkıda bulunabilmesi hem de sosyalleşmesi için Malatya Caddesinde bir binanın önüne açtığı tezgahta çorap satmaya başladı.

Yaklaşık 20'li yaşlardayken akrabası olan Besime Karagöz'le evlenen Mustafa Karagöz'ün, 1'i kız 6 çocuğu oldu.

Çocuklarını 40 yıl boyunca her gün aynı yere açtığı tezgahında çorap satarak büyüten Karagöz, aradan geçen zamanla satışlarının düşmesi üzerine, önünde çorap sattığı binada muayenehanesi bulunan bir doktorun önerisi ve yardımıyla boya sandığı alarak, aynı yerde ayakkabı boyamaya başladı.

Yaklaşık 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evine ekmek götüren Karagöz, eşini 2017 yılında kaybettikten sonra kışları İstanbul'da yaşayan çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

"20 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyorum"

Çocuklarının "Artık yeter çalışma, burada kal" demelerine rağmen kapalı alanda yaşamayı sevmediği için, bahar aylarıyla birlikte Elbistan'a döndüğünü anlatan Karagöz, kaldırımdaki tezgahını açıp ayakkabı boyadığını belirterek, "Çocukken geçirdiğim bir rahatsızlık sonrası engelli oldum. Hayatımı sürdürebilmek için bir müddet sonra kaldırımlarda çorap satmaya başladım. Çorap satışı zayıfladığı için önünde satış yaptığım binada muayenehanesi olan bir doktorun önerisi ve maddi desteğiyle boya sandığı alarak ayakkabı boyamaya başladım. 20 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyorum, alışkanlık oldu, bırakamıyorum. Çok şükür kazanıyorum. Başladığım işten pişman değilim" dedi.

Karagöz, devletin kendisine yaklaşık 8-10 yıl önce engelli maaşı bağladığını ancak sevdiği için boyacılığı bırakamadığını belirterek, "Yine çorap alıp satıyorum, boyacılık yapıyorum. Zaman böyle geçiyor, iş yapmadan evde oturarak yaşayamam" dedi.

Uzun yıllardın ayakkabılarını Karagöz’e boyatan Ali Armut ise kendisini yıllardır tanıdığını anlattı. Armut, "Engelli olmasına rağmen çalışarak geçimini sağlıyor, yaşamını sürdürüyor. Örnek olacak bir yaşam sürüyor" dedi.

Cadde esnafından Mustafa Bahcivan da Mustafa Karagöz'ün tıpkı dükkanını açar gibi sabah erkenden kaldırımdaki yerine geldiğini ve tezgahını açtığını söyleyerek, "Akşam biz iş yerini kapatırken kendisi de tezgahını toplayıp evine gidiyor. Onun bu azmi herkese örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA