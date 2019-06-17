Kırklareli'nde bulunan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, içerisinde 4 gölün bulunduğu İğneada beldesindeki longoz ormanlarında incelemede bulundu.

Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor

Longozların dünyadaki görülmeye değer ender yerler arasında yer aldığını anlatan Vali Bilgin, turizm açısından burada yapılacak çalışmaların önemli taşıdığını vurguladı.

"Öncelikle yerli ve yabancı turistleri bu doğa harikasını görmeleri için davet ediyorum. Ormanlar ve içindeki göller, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Biz bu kuşların ziyaretçiler tarafından daha iyi görülmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Dünyadaki nadir ormanlardan biri olan longozlara kuş gözlem kulesi yapacağız. Böylelikle longozları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz ormanlardaki kuşları keyifle izleyecek."

Bilgin, kulenin kurulumu için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da söyledi.

Kaynak: AA