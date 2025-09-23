Açık 24ºC Ankara
Yaşam
İHA 23.09.2025 12:07

Kütahya'nın 'büyüteçli okuru', 18 yıldır gazeteleri mercek altında okuyor

Kütahya'da yaşayan 80 yaşındaki işçi emeklisi Halil İbrahim Ötegen, 18 yıl önce kaybettiği yakın okuma gözlüğünün yerine kullanmaya başladığı büyüteçle gazete okuma alışkanlığından vazgeçmiyor.

Kütahya'nın 'büyüteçli okuru', 18 yıldır gazeteleri mercek altında okuyor

İşçi emeklisi Halil İbrahim Ötegen, yaklaşık 18 yıl önce yakın okuma gözlüğünü kaybetmesinin ardından bulduğu pratik çözümle Kütahya'daki bir kahvehanenin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Gözlüğünün yerine evindeki 8 numaralı büyüteci kullanmaya başlayan Ötegen, o günden bu yana her sabah Mecidiye Meydan Mahallesi'ndeki Ceylan Kahvehanesi'nin yolunu tutuyor.

Ötegen, büyüteçle gazete okumanın kendisi için artık bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

"Tam 18 senedir yanımdan ayırmam"

Günde yaklaşık 2 saatini gündemi takip etmeye ayırdığını belirten Ötegen, şunları kaydetti:

"Bu büyüteç artık benim gözlüğüm oldu. Tam 18 senedir yanımdan ayırmam. Her gün 8-9 farklı gazetenin haberlerini, köşe yazılarını dikkatlice okurum. Kahvehaneye ilk kez gelenler beni böyle görünce önce çok şaşırıyorlar, hatta ne yaptığıma anlam veremiyorlar. Durumu anlatınca tebessüm ediyorlar, onlar da alışıyor."

"Herkes onu elinde büyüteciyle tanır"

Kahvehane sahibi Kamil Ceylan ise Halil İbrahim Ötegen'in mekanın en sevilen müdavimlerinden olduğunu dile getirerek, "Halil amca bizim kıymetlimizdir. Herkes onu elinde büyüteciyle tanır. Kendisi kahvehanemizin neşesi ve sevilen bir simasıdır." ifadelerini kullandı.

