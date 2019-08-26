Aziz Özdemir ve Ahmet Tunahan Arıcı, sprey boya ile Ankara-Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi'nin bahçe duvarına "Ah Neşesi Yeter" yazdı.

Merkezin Müdürü Şahin Sayılıer, çizimi yapan gençleri buldu, yanına çağırdı. Ceza yerine başka bir yola başvurdu.

Önce bahçe duvarındaki yazıyı sildirdi. Benzer grafiti çalışmalarını binanın içindeki duvarlara yaptırttı.

Binaların duvarlarına çizim yaparak harçlık kazanıyorlar

Gençler şimdi, Sayılıer'in teşviki ile Çubuk'ta bulunan okul, hastane gibi binaların iç ve dış duvarlarına çizimler yapıyor. Hem harçlıklarını çıkarıyorlar, hem de hasta çocuklar için binaları eğlenceli hale dönüştürüyorlar.

'Kaybedilmemesi gereken yetenekli gençler olduklarını düşündüm'

Sayılıer, gençlerin kaybedilmemesi gereken yetenekler olduğunu belirterek, "Cezalandırmak bir çözüm olmayacaktı. Tam tersine önlerinin açılmasını ve yeteneklerini daha doğru bir şekilde kendilerini geliştirecekleri bir şekilde kullanmalarının doğru olacağını düşündüğüm için böyle bir adım attık." dedi.

"İşimizi aşkla yapıyoruz"

Gençler ise bu durumdan memnun.

Grafiti sanatçısı Aziz Özdemir:

"Okullar olsun, hastaneler olsun, Sosyal Hizmetler Kurumu olsun oralara çalışmalarımızı yaptık. Müdür beye çok teşekkür ediyoruz desteği için. Yaptığımız işler çok beğeniliyor. Bu yüzden mutluyuz, işimizi aşkla yapıyoruz ve beğenen destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Gençler üniversite eğitimini de bu ilgi alanı üzerine yapmak istiyor.

Kaynak: TRT Haber