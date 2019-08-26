Kimisi çıkardığı sesle, kimisi renkli görüntüsüyle öne çıktı. Birbirinden ilginç otomobiller Amasya'da sergilendi.

750 araç sahibi katıldı

Amasya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Modifiye Festivali Güzellik Yarışması, modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinliğe, 21 ilden 750 araç sahibi katıldı.

Festival şenlik havasında geçti. Geçit töreninin ardından araçlar, farklı kategorilerde yarıştı. Yarışmada, Avrupa ve yerli araç kategorisinin yanı sıra bir de en basık araç seçildi.

Festivalde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut da unutulmadı. Bir aracın ön camına "İnsanlık; 'Anne lütfen ölme' sözleriyle can çekişip 'Ölmek istemiyorum' sözüyle öldü. Emine Bulut. Bu utanç bize bir ömür yeter" yazıldı.

Kaynak: TRT Haber

