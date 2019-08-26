Rize'nin Fındıklı ilçesinde Reşat Eren, uzun süren gurbet yaşamının ardından memleketine döndü. Ev yapmak istedi ancak baba ocağındaki arazisi oldukça engebeliydi. Bir kayayı gözüne kestirdi, tepesine ev yapmaya karar verdi.

Eşi bu fikrine karşı çıksa da kararını değiştirmedi. Eren, yaşanan olumsuzluklara rağmen kaya üzerinde başladığı inşaatı bitirdi.

Kayanın tepesindeki evin enerji ihtiyacı da güneş panelleriyle karşılanıyor.

Reşat Eren'in bir odayla başlayan kaya ev öyküsü, yeni eklenen bölümlerle genişledi. Eren burada konuklarını ağırlıyor ve emekliliğin keyfini sürüyor.

Kaynak: TRT Haber