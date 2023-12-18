Kurtuluş Savaşı gazisinin madalyası bir asır sonra torununa verildi

İstiklal Madalyası Kanunu'na göre, milli istiklal uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile madalyaya hak kazandığı halde madalya almadan vefat edenlerin mirasçılarına başvurmaları halinde madalya veriliyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Afyonkarahisar'da savaşan ancak İstiklal Madalyası teslim edilemeyen Gazi Erkütük'ün torunları da Milli Savunma Bakanlığına bu kapsamda başvuruda bulundu.

Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda Gazi Erkütük'ün İstiklal Madalyası, hayatta olan mirasçılarından torunu Sebahattin Erkütük'e teslim edildi.

Sebahattin Erkütük'ün oğlu Murat Erkütük, büyük dedesinin önce 1. Dünya Savaşı'nda, ardından da Kurtuluş Savaşı sırasında Afyonkarahisar tepelerindeki cephelerde bulunduğunu, ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için uzun yıllar askerlik yaptığını belirtti.

Aile büyüklerinden dinlediği savaş hatıralarından yola çıkarak 1 Kasım'da büyük dedesinin askeri geçmişini öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığına başvurduğunu söyleyen Erkütük, gerekli araştırmaların ardından Gazi Erkütük'ün askerlik kayıtlarına ulaşıldığını ifade etti.

"Gözlerim doldu ve çok heyecanlandım"

Murat Erkütük, yetkililerin kendisini Mamak'taki askerlik şubesine yönlendirdiğini, personel birimi ile ilgilenen memurla konuyu paylaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıydım, büyük dedem hakkında en ufacık bir tarihi bilgi bulabilmek gurur vericiydi. Yarım saat sonra gelen yetkili, 'Dedeniz Kurtuluş Savaşı gazisi ve bir madalya numarası var.' dedi. Tabii benim gözlerim doldu ve çok heyecanlandım. Memur hanımefendi de çok sevindi ve çok yardımcı oldu. Bana detaylar hakkında bilgi verdi. Bana söylediği, 'Sen araştırma yaptığın kişinin torununun büyük oğlusun. Biz şimdi madalya sahibi Gazimizin Madalya Kanunu'na göre sıralamasına bakacağız' dedi."

Murat Erkütük, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre, Madalya ve Berat Belgesi'nin yaş sıralamasındaki en büyük erkek mirasçıya teslim edildiğini belirtti.

"Ailemizde sonsuza kadar kalması için gayret göstereceğim"

Kuvvet Komutanlığı ile resmi yazışmalardan sonra İstiklal Madalyası ve İstiklal Berat Belgesi'nin babası Sebahattin Erkütük'e teslim edilebileceği bilgisinin verildiğini ifade eden Erkütük, şunları söyledi:

"Ben de hızlıca babamı aldım, evrakları toparladım ve resmi dilekçesini verdirmek için Askerlik Şubesine getirdim. Gerekli işlemleri heyecanla ve gururla başlattık. Babamdan da bana kalacak olan bu onurlu mirası ben de kızıma bırakarak ailemizde sonsuza kadar kalması için gayret göstereceğim. Genç yaşta vatanımız için cephelerde fedakarlık göstermiş olan büyük dedem Kurtuluş Savaşı gazisi Gazi Erkütük'ün bu şanlı mirasını nesilden nesillere taşıyacağım, onurla ve gururla saklayacağım."