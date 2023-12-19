Doğaseverlerin yeni adresi: İstanbul Kuş Cenneti

Beykoz Spor Ormanı içerisinde yer alan “İstanbul Kuş Cenneti”, doğaseverlerin yeni uğrak mekanı.

Yırtıcılardan tropikal türlere kadar birçok kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak hareket ediyor. Kuşlara yuva olan park, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi...

Doğada yaralanmış ya da bakıma muhtaç olan kuşlar, Milli Parklar aracılığıyla buraya getiriliyor.

Tedavi sonrası doğaya dönebilecek duruma gelen kuşlar, yine Milli Parklar'a bağlı görevlilere teslim ediliyor. Bakıma muhtaç olanlar ise burada koruma altına alınıyor.

Bilinçsiz avlanma yaralanmalara neden oluyor

50’den fazla tür ve 2 binden fazla kuşu bünyesinde barındıran Kuş Cenneti’nde hemen hemen tüm kuşlar serbest şekilde yaşıyor.

Üst kısmı ağlarla kapalı olan parkta en çok ilgiyi yırtıcı ve tropikal kuşlar görüyor.

Parkın içindeki göletler, ağaçlar veya taşlık alanlarda ördeklerden kuğulara, sığırcıklardan papağanlara kadar birçok kuşu görmek mümkün.

Ziyaretçiler vahşi türler dışında kalan kuşları besleyip, fotoğraf çektirebiliyor.

İstanbul Kuş Cenneti, şu an Türkiye’de en fazla kuş türünün olduğu park olarak biliniyor. Buraya tedaviye muhtaç şekilde en çok getrilenler ise leylek ve pelikanlar...

Parkın sorumlularından Anıl Can, özellikle bu iki türün doğada yanlış avlanma sonucunda yaralı ve sakatlanmış halde kendilerine getirildiklerini söylüyor.

Her gün açık olan İstanbul Kuş Cenneti, 11.00 ile 20.00 saatleri arasında gezilebiliyor.