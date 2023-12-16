Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.12.2023 16:53

Araştırma: Avustralya'daki mercan adaları yok olma tehlikesi altında

Avustralya'da Sydney Üniversitesinde yapılan araştırma, ülkedeki mercan adalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Avustralya'daki mercan adaları yok olma tehlikesi altında
[Fotograf: AFP]

BBC'nin haberine göre, ülkenin en önemli 56 mercan adasının incelendiği, hepsinin iklim değişikliğinden dolayı yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğu saptanan araştırmada bu durumun Avustralya'nın deniz sınırını değiştirebileceği belirlendi.

Araştırmacılardan Thomas Fellowes, Avustralya'nın adalar üzerinde "balıkçılık, ulaşım ve maden arama gibi" haklara sahip olduğu büyük miktarda alan sağladığını kaydederek, mercan adalarının önemine dikkati çekti.

Fellowes, ayrıca fosil yakıt kullanımının azaltılmasının adaların "yok olma sürecini" yavaşlatabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Science of The Total Environment" isimli dergide yayımlandı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Lübnan sınırı yakınında bir İHA düşürüldü, bir diğeri de uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
Divriği Ulu Camii'nin geçici koruma çatısı kaldırılmaya başlandı
17:10
İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı
17:07
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
17:05
Yıkılan bina yandaki evin üzerine çöktü
17:05
AB'den İsrail'e kınama
16:58
1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı veriyor
Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı veriyor
FOTO FOKUS
İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü: Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı
İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü: Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ