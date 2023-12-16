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AA
HABER GİRİŞ
16.12.2023 14:54
, 16.12.2023 14:57
SON GÜNCELLEME
16.12.2023 14:57
BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
Birleşmiş Milletler, bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı.
[Fotoğraf Arşiv : AP]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
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