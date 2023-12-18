Çocuklar ABD'ye çevre kirliliği davası açtı

Kâr amacı gütmeyen hukuk kuruluşu Our Children's Trust'ın, 8 ila 17 yaşlarındaki çocuklar adına 10 Aralık'ta açtığı davada ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA), "halkın hayatını tehdit eden çevre kirliliğine kasten izin verdiği" savunuldu.

Davacılar, EPA'nın çocukları göz ardı ederek onlara karşı ayrımcılık yaptığını, Anayasa'da belirtilen eşit yaşam ve korunma hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Our Children's Trust'tan avukat Julia Olson, halkı çevre kirliliğine karşı korumanın EPA'nın birincil görevi olduğunu vurgulayarak, federal kuruluşun bunu başaramadığı için hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

EPA Başkanı Michael Regan'ın çevre kirliliğine karşı adım atmayarak sorumluluklarını yerine getirmediği de iddia edildi.

Davada, EPA'nın kurulduğu 1970'ten beri ABD'nin dünyada en fazla sera gazı salımı yapan ülkelerden birine dönüşmesine göz yumduğu savunuldu.

"Gelecekle ilgili sürekli endişeleniyoruz"

ABD'li medya kuruluşlarından CNN, davacılardan 15 yaşındaki Noah'nın şu sözlerini aktardı:

"Gelecekle ilgili sürekli endişeleniyoruz. Etrafımızda kimse yeterince hızlı hareket etmiyor. Anayasa, her Amerikalının yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı haklarını garanti altına alır; buna çocuklar da dahildir."

EPA Sözcüsü Timothy Carroll, CNN'e hukuki süreçle ilgili yorum yapamayacaklarını belirtirken, federal kuruluşun iklim krizine karşı düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi.