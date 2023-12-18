Trump'ın seçim yalanlarının bedeli 1 milyar dolara yaklaştı

Washington DC'de 4 gün süren duruşmanın ardından Georgia'daki iki eski seçim çalışanına iftira attığı gerekçesiyle Eski New York Şehri belediye başkanı

Rudy Giuliani'nin 148 milyon doların üzerinde bir ödeme yapmasına cuma günü karar verildi; buna dava boyunca diğer yaptırımlar için ödemesine karar verilen on binlerce dolar dahil değil.

Bu karar, radikal sağcı medya grubu One America News Network'le sahiplerini de hedef alan ve geçen yıl açıklanmayan bir meblağ karşılığında anlaşmaya varılan iftira davasından kaynaklanıyor.

Nisanda Fox News, Dominion Oylama Sistemleri'yle (ABD'deki elektronik seçimlerde kullanılan sistemleri üreten şirket) son anda 787 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya vararak, duruşmaların başlamasına kısa bir süre kala Amerikan tarihinin en büyük iftira davalarından birini önlemişti.

Giuliani'nin davasında üç yılın ardından verilen karar, seçim hileleriyle ilgili komplo teorisi odaklı iddiaların sesini yükselten başlıca kişilerden birine dev bir hukuki ve mali darbe indirirken, bu yalanlar ABD siyasetinde giderek daha da kötü bir hal alıyor.

8 ayda 935 milyon dolar

2020'deki seçim yalanlarının mali yansıması 8 ay içinde 935 milyon doları aştı.

Bu rakama, ne 6 Ocak ve ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyla bağlantılı yüzlerce davayla ilgili artan hukuki maliyetler ne de seçim sonuçlarını geçersiz kılma girişimleri iddiasıyla Trump'la müttefiklerine karşı açılan federal ve eyalet düzeyindeki ceza davaları dahil. Bu girişimi, 2020 seçim sonuçlarının çalındığı ve kendisine karşı hile yapıldığına dair süregelen yanlış söylem alevlendirmişti.

Bir başka oylama sistemleri şirketi olan Smartmatic, Fox News'e 2,7 milyar dolarlık mali kayıp iddiasıyla iftira davası açtı. Dominion davasında olduğu gibi Smartmatic de Fox'un (Giuliani de dahil olmak üzere) konuklarının ve sunucularının, şirketi Trump'a karşı seçim hilesi yapmak amacıyla uluslararası bir komploya katılmakla yanlış bir şekilde suçladığını öne sürüyor.

Suçlama, 2020'nin Kasım ve Aralık aylarında Smartmatic'in 100'den fazla "yanıltıcı ve yanlış" ifadeyle oy çalmakla suçlandığı 13 Fox yayınına işaret ediyor.

Fox Corporation ayrıca çeşitli yargı bölgelerinden açılan davalarla da karşı karşıya. İddialara göre şirket asılsız beyanlar yayımlayarak kendisini zayıflatıcı iftira iddialarına maruz bıraktı ve hissedarlara karşı yükümlü olduğu temsil görevini ihmal etti.

Dava açan yargı bölgeleri arasında yer alan New York City, 31 Temmuz itibarıyla 28,1 milyon dolar değerinde yaklaşık 857 bin hisseye sahip. Eyaletin kamu çalışanlarına yönelik bir emeklilik fonu lehine dava açan Oregon eyaleti, 31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde 150 bin 146 adet Fox A Sınıfı hisse senedi ve 76 bin 169 adet Fox B Sınıfı hisse senedine sahip olduğunu bildiriyor.

Ray Epps de, ailesinin hayatını "mahveden" bir "yalan" kampanyasına maruz kaldığı suçlamasıyla Fox'a belirsiz alacak davası açıyor. Epps, Trump destekçilerini tuzağa düşürmek için 6 Ocak'ta kalabalığı kışkırttığına dair sağcı bir komplo teorisinin odağında yer alan sıkı bir Fox News izleyicisi.