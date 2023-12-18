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Dünya
BBC 18.12.2023 06:41

Avustralya'daki selde uçaklar battı, timsahlar yüzdü

Avusturalya’nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel felaketine yol açtı. Yetkililer, bölgedeki şimdiye kadarki en kötü sel olmasını beklediğini söylüyor

Avustralya'daki selde uçaklar battı, timsahlar yüzdü

Avustralya’nın Queensland eyaletini sel vurdu.

Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Birçok ev sular altında kaldı, elektrik ve yollar kesildi ve güvenli içme suyu azaldı. Binlerce kişi tahliye edilirken evlerinde mahsur kalanlar da var. 

Fotoğraf: BBC[Fotoğraf: BBC]

Bölgeden gelen görüntülerde Cairns havaalanında batan uçaklar, kasabanın ortasında görülen bir timsah ve teknelerle evlerinden kaçan insanlar görülüyor.

Şu ana kadar herhangi bir ölüm veya kayıp bildirilmedi.

Yoğun yağışların 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.

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