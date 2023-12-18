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Dünya
AA 18.12.2023 02:29

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

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