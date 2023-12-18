Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 04:30

Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası söz konusu değil

Hamas, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan, İsrail ile esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası söz konusu değil
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze’de İsrail’e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi.

Hayye, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze’den çekilmesini istiyoruz. Sonra esirler meselesini konuşuruz” dedi.

İsrailli çevrelerce, “Gazze’deki savaş ve Hamas sonrasına” işaret edilerek kullanılan “ertesi gün” ifadesine değinen Hayye, “Gazze’de ‘ertesi gün’ zaferimizdir. Her kim Hamas’tan sonrasını düşünüyorsa, hayal görüyordur. Mukaddesatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.

"Gazze’nin geleceği, Kudüs’ün ve tüm Filistin’in geleceğine bağlıdır"

Hayye, Hamas’ın Gazze’de İsrail’e karşı aylarca direnecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizerek, “Direnişin iyi durumda ve kararlı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Halkımız teslim olma bayrağını asla kaldırmayacak, topraklarında kalıp direnişe sahip çıkacak” ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili, “Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir, yönetimine de halkımız karar verir. Gazze’nin geleceği, Kudüs’ün ve tüm Filistin’in geleceğine bağlıdır. Biz, Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz” şeklinde konuştu.

Gazze’nin günlük yüzlerce tır yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Hayye, Arap ve İslam ülkelerinin Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için baskı yapmasını istedi.

Hayye, Gazze’deki duruma dikkati çekerek, “İşgalci İsrail Gazze’yi iki silahla vuruyor; bombalar ve açlık” dedi.

Gazze’deki “insani ara” süresinde yalnızca 300 tır yardımın ulaştırılabildiğini ifade eden Hayye, “Gazze’de içme suyuna erişimi olmayan çok sayıda aile var. Günlük 500 yardım tırı ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

ETİKETLER
Gazze Hamas Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:25
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
02:56
Ağrı’nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
02:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidecek
02:30
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü
02:25
Ümraniye'de atık depolama alanında çıkan yangınlar söndürüldü
02:12
Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümünü vurdu
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümünü vurdu
FOTO FOKUS
Boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrasıyla kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ