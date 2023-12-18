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Dünya
BBC 18.12.2023 07:05

İsrail askerleri 'SOS' çağrısına rağmen kendi vatandaşlarını öldürdü

İsrail, Gazze'de İsrail ordusu tarafından yanlışlıkla öldürülen üç İsraillinin, yemek artıklarını kullanarak yardım isteyen pankartlar yazdığını söyledi.

İsrail askerleri 'SOS' çağrısına rağmen kendi vatandaşlarını öldürdü
[Fotoğraf: İsrail Ordusu]

28 yaşındaki Yotam Haim, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz cuma günü İsrail askerleri tarafından Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde öldürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, vurulan İsrailliler vuruldukları yerin yanındaki binada bir süredir kalıyordu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli bir askeri yetkili, "Adamlar bir binadan üstsüz çıktılar, içlerinden biri beyaz kumaşlı bir sopa taşıyordu" dedi.

Yetkili, askerlerden birinin, adamların onlarca metre uzakta olmasına rağmen onları "terörist" sanarak kendini tehdit altında hissettiğini ve onlara ateş açtığını dile getirdi.

İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı
İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı

Kumaşların birinde "3 rehineyiz" yazıyordu

Üç İsrailliden ikisi o an ölürken biri yaralı halde binaya girmişti. Askerler, İbranice yapılan yardım çığlığıyla ateş etmeyi bırakmış ancak yaralı hayatını kaybetmişti.

Binanın dışında asılı olduğu görülen beyaz kumaş üzerine yazılmış "SOS" çağrısına (Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali) rağmen İsrail askerleri "terörist sandık" diyerek kendi vatandaşlarını katletti. Kumaşların diğerinde ise "3 rehineyiz" yazıyordu.

Sivilleri öldürmediklerini iddia eden İsrail ordusu, beyaz bayrak taşıyan vatandaşlarını öldürmenin "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etti.

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