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Dünya
Axios, Haaretz, Times of Israel, Reuters, Independent 18.12.2023 07:56

Üç İsraillinin yanlışlıkla öldürülmesinin ardından Netanyahu'dan yeni anlaşma sinyali

İsrail ordusunun Gazze'de üç İsrailliyi kazayla öldürmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'la yeni rehine anlaşması için görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Üç İsraillinin yanlışlıkla öldürülmesinin ardından Netanyahu'dan yeni anlaşma sinyali

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'ta yer alan haberde, Mossad şefi David Barnea'nın cuma gecesi Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yle bir araya geldiği öne sürüldü.

Geçen hafta İsrail basınında yer alan haberlerde Mossad şefinin yeni rehine anlaşması için Katar'la müzakereler yürütmesine Netanyahu'nun liderlik ettiği savaş kabinesi tarafından izin verilmediği iddia edilmişti.

İsrail'in, Hamas'la esir takası için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği iddiası
İsrail'in, Hamas'la esir takası için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği iddiası

Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "Katar'a yönelik ciddi eleştirilerimiz var. Bunları vakti gelince duyacaksınız ama şu anda rehinelerimizi kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin detayına ilişkin bilgi vermeyeceğini belirten Netanyahu, "Yapabileceğimiz tek hata, hesaplarımızı Hamas'a ve dünyaya anlatmak olur. Müzakerelerin detayına giremeyiz" diye konuştu.

Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak
Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak

Reuters'a konuşan bir kaynak Barnea ve El Sani'nin Avrupa'da buluştuğunu aktarırken, Mısır kaynakları da İsrail'in Hamas'la yeni bir anlaşma yapmaya daha açık olduğunu öne sürdü.

Mısır kaynakları, İsrail'in yeni bir anlaşmaya dair olumsuz fikirlerinden bazılarını değiştirdiğini söyledi.

"Taraflar anlaşmaya henüz uzak"

İsrail merkezli Haaretz'e bilgi veren konuyla ilgili kaynaklarsa, tarafların bir anlaşma yapmaya henüz uzak olduklarını aktardı.

Haberde, Barnea'nın cumartesi sabahı İsrail'e dönerek savaş kabinesine bilgi verdiği ifade edildi.

Görüşmelerin Mossad Direktörü David Barnea, CIA Direktörü William Burns, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ve Katar Başbakanı El Sani'nin katılımıyla devam edeceği kaydedildi.

Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası söz konusu değil
Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası söz konusu değil

Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa, örgütün Filistinlililere yönelik saldırılar durmadan herhangi bir müzakereye oturmayacağı vurgulandı.

Daha önce Hamas'la İsrail arasında varılan rehine değişimi ve ateşkes anlaşmasına Katar ve Mısır arabuluculuk etmişti. Anlaşma kapsamında 100'den fazla kadın, çocuk ve yabancı ülke vatandaşı Hamas tarafından serbest bırakılmış, karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 240 Filistinli salıverilmişti. 

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail ordusunun beyaz bayrak sallayan üç İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürmesinin ardından Tel Aviv'de binlerce kişi yeni bir rehine anlaşması için sokağa döküldü.

Rehine aileleri ''Onları eve getirin'' pankartı arkasında yürüdü (Reuters)[Rehine aileleri ''Onları eve getirin'' pankartı arkasında yürüdü (Reuters)]

İsrail askerleri 'SOS' çağrısına rağmen kendi vatandaşlarını öldürdü
İsrail askerleri 'SOS' çağrısına rağmen kendi vatandaşlarını öldürdü

İsrail ordusu, cuma gecesi kimliklerinin Yotam Haim, Samar Talalka ve Alon Lulu Shamriz olduğu açıklanan üç İsrailli rehinenin yanlışlıkla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Rehinelerin askerler tarafından vurulduğu sırada beyaz bayrak taşıdıkları ve İbranice yardım çağrısı yaptıkları ifade edilmişti.

Üç İsrailli rehinenin yanı sıra, Gazze'de bir kiliseye sığınan iki kadının da İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldükleri belirtildi. 

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