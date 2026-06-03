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AA
HABER GİRİŞ
03.06.2026 11:20
, 03.06.2026 11:21
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Ayrıntılar geliyor...
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