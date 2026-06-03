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Eğitim
AA 03.06.2026 11:20

LGS giriş belgeleri erişime açıldı

MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.

LGS giriş belgeleri erişime açıldı

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