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Kunduz Ormanları'nda sonbahar güzelliği

Samsun Vezirköprü'de 1700 rakımlı Kunduz Ormanları sarı ve turuncunun bütün tonlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

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Kunduz Ormanlarında sonbahar güzelliği

Samsun Vezirköprü'ye 50 kilometre uzaklıktaki 1700 rakımlı Kunduz Ormanları'nda gürgen, kayın, sarıçam ve ıhlamur ağaçları hazan mevsiminin tüm güzelliğini yansıtıyor.

Kunduz Ormanları, özellikle sonbaharın bütün renklerini içeren manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, sonbaharın tüm güzelliğini sunan Kunduz Ormanları'nın bu dönem yoğun şekilde misafirlerini ağırladığını söyledi. 

"Vezirköprü, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta Samsun'un tarihi ve otantik ilçelerinden biridir. Kunduz Ormanları, Şahinkaya Kanyonu ve şehir tarihi dokusu turizm açısından gezip görmeye meraklı vatandaşlarımıza önemli imkanlar sunmaktadır. Kunduz Ormanları 1700 rakımı ile Samsun şehrinin çatısı şeklinde, bütün güzelliklerini yansıtan kartpostallık görüntüler sergilemektedir. Kunduz Yaylası yazın yapılan şenlikleri ile de binlerce Samsunlunun ve şehir dışından vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bölgedir." 

Kaynak: AA

Etiketler: sonbahar, Samsun, kunduz ormanları
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