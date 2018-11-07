Hazar Gölü yeniden mavi bayrak almaya hazırlanıyor

Elazığ Sivrice Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından 1996'da verilen "mavi bayrağı" 2000'de su ve kıyı kirliliği nedeniyle kaybeden Hazar Gölü'nün yeniden bu statüye sahip olması için başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na başvuru yapıldı

Kamu ve özel sektör projeleri ile her geçen yıl çehresi değişen ve İl Özel İdaresi tarafından hizmete sunulan atık su arıtma tesisi ile göldeki kirlilik oranı azalan Hazar Gölü'nün yeniden mavi bayrak alabilmesi için Sivrice Belediyesi Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na geçen yıl başvuru yaptı.

Hazar Gölü'nün yürütülen çevreci projelerle mavi bayrağını almasıyla doğunun turizm merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Yılmaz, Hazar Gölü ve çevresinin son yıllarda yapılan çalışmalar ve tanıtımlarla turizm alanında önemli gelişme gösterdiğini söyledi.

"Hazar Gölü her mevsim bir başka güzel"

Başkan Yılmaz, doğası, plajları, kamp alanları, dinlenme tesisleriyle, yazlık ev ve tatil siteleriyle ilgi gören Hazar Gölü'nün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların gözde mekanlarından biri olduğunu belirtti.

Gün boyu güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin her tonuna bürünen gölün Hazarbaba Dağı eteklerinde yer alan seyir tepelerinden bakıldığında ziyaretçilerine her mevsim eşsiz bir manzara sunduğunu söyleyen Yılmaz, şunları anlattı:

"Şu an ilçemizde renk cümbüşünün olduğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta yeşili, bir tarafta sarısı ve masmavi gölüyle insanların şehir ortamından kaçıp dinlenebilecekleri ve huzur bulabilecekleri bir mevsimdeyiz. Gölün sakinliği, doğanın güzelliğiyle dinlenmek için çok uygun bir dönem. Hazar Gölümüz sonbaharıyla da güzel, herkesin gelip ilçemizi görmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA