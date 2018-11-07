Bin 800 rakımlı Kümbet Yaylası'na kızak pisti yapılacak

Yerli ve yabancı turistlerin Giresun'da en çok tercih ettiği yerlerden Kümbet Yaylası'nda, kış turizmi için kızak pisti çalışması başlatılıyor.

Yapılacak çalışmayla ziyaretçiler, uçsuz bucaksız ormanların arasında kızakla seyahat edebilecek.

Kış turizmi de canlandırılacak

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, yaylanın doğası ve endemik bitki örtüsüyle turizmde yıldan yıla büyüyen bir değer olduğunu söyledi.

Uzuner, bölgede yaz turizminin çok hızlı şekilde geliştiğini belirterek "Buna entegre olarak kış aylarında da tesislerin doluluk oranını artırmak, gelen turistlerin aktivite olarak daha keyifli zaman geçirmesi adına daha önce de dünyada benzeri bulunmayan bir kızak parkuru yapma çalışmamız var" dedi.

Milli kayak sporcusuyla alan incelemesi yapıldı

Tamer Uzuner, yaklaşık bir ay önce milli bir kayak sporcusuyla alan incelemesinde bulunduklarını anlattı:

"Kümbet yayla merkezinden başlayan, iki acil çıkışıyla ana yola bağlantısı olan toplam 5,5 kilometre uzunluğunda, kızakla kayak yapılabilecek parkur söz konusu. Profesyonellerin kayak yapabileceği de bir alan. Kümbet yayla merkezine gelen ziyaretçiler, kızaklarını ve kışlık giysileri kiralayarak veya kendi uygun giysileriyle eğimleri, her manada düzenlemeleriyle başarılı olan bir parkurda yaklaşık 45 dakika kızakla kayak yapma şansını yakalayacak."

Pistte başlangıçta 800, sonra bin 200 ve 2 bin metrelerde, ayrı ayrı acil çıkış noktaları yer alacak. Bu acil çıkış noktaları, insanların çeşitli nedenlerle kayaktan vazgeçme ihtimaline karşı yapılacak.

Uzuner, "İnşallah karın ilk yağdığı günlerde Kümbet Yaylası'nda Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kızak pisti hazır olacak" dedi.

Kaynak: AA