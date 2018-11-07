Öğretmenler koleksiyonlarıyla Doğa Müzesi kurdu

Çocukluklarından bu yana, denizden, karadan topladıkları kabukları, madenleri, sıra dışı taşları bir araya getirdiler.

Koleksiyonlarını sadece öğrencilerin değil herkesin görmesini, toplumun doğa konusunda bilinçlenmesini istediler.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup doğa tutkunu öğretmen, ilkokul çağından bu yana biriktirdiklerini bir araya getirerek, bir Doğa Müzesi kurdu.

Müzede deve kuşu yumurtasından gök taşına, bor madeninden farklı türdeki deniz canlılarına kadar her şey bulunuyor.

"Doğanın ritmine kulak vermelerini istiyoruz"

Her gün yüzlerce kişinin ücretsiz gezdiği Doğa Müzesi'nin en sadık müdavimleri öğrenciler.

Müzeyi gezen bir öğrenci şunları söyledi:

"Hayatım boyunca gök taşı görme imkanımız olmuyor. Bizi buraya getiren ve bu sergiyi açan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ben bu gök taşını ilk kez görüyorum."

Müze Kurucusu Öğretmen Sercan Ünlü, "Öğrencilerimizin her bir ürünle ilgili soruları bize büyük memnuniyet verdi. Onların doğaya saygılı olmalarını, doğanın ritmine kulak vermelerini istiyoruz" dedi.

Müzenin, sadece Ayvalık ve Balıkesir'den değil pek çok kentten çok sayıda ziyaretçisi oluyor.

Kaynak: TRT Haber