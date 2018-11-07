Emekli öğretmen çiftin zeytin merakı müzeye dönüştü

Davutlar Mahallesi'nde yaşayan emekli İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda turizm acentesi bulunan Hasan Tonbul, çocukluğunun zeytin ağaçlarının içinde geçmesi ve zeytinciliğe olan tutkusu dolayısıyla 30 yıl boyunca Türkiye'nin farklı illerinden zeytin ve zeytinyağıyla ilişkili eski eşyalar ile makineler toplamaya başladı.

Zengin bir envantere ulaşan Tonbul, 9 yıl önce kendisi gibi zeytin meraklısı olan eşi Gürsel Tonbul ile bir müze açıp bu eserleri sergilemeye karar verdi.

Araştırmalarında zeytinyağının işlendiği en eski tarihin İyon dönemine ait olduğu bilgisine ulaşan çift, 2 yıl süren çalışmadan sonra 2 bin 500 yıl öncesinden günümüze kadar gelen ürünlerin yer aldığı bir müze açtı.

"Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi" adıyla açılan müzenin giriş kapısı ise, 300 yıl önce Osmanlı dönemine ait bir kapı oldu.

Nadir bulunan eserler sergileniyor

Dünyada ender bulunan eserlerin yer aldığı müzede eski dönemlerden günümüze kadar zeytin ve zeytinyağının işlendiği taş ve tahta aletler, makineler ve saklama küpleri sergileniyor.

Dışarıda ise, köy meydanlarında zeytin ezme sahneleri kurgulanırken bir tarafta da eski traktörler yer alıyor.

Ziyaretçilerini tarihte gezintiye çıkaran ve cansız mankenlere dönemin yöresel kıyafetleri giydirilerek canlandırma yapılan müze, arkeologların ve sanat tarihçilerinin de dikkatini çekiyor.

Gürsel Tonbul, eşinin zeytin ve zeytinyağı tutkunu olduğunu, geleceğe miras bırakmak adına çok uzun yıllardan bu yana biriktirdikleri eserleri müzede sergilediklerini anlattı.

Bin 71 eser sergileniyor

Müzede görevli sanat tarihçisi Gamze Gürer de, bin 71 ürünün sergilendiği müzenin özellikle yurt dışından çok fazla ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgilenen kişilerin sadece kataloglarda görebileceği eserlerin müzede sergilendiğini belirten Gürer, şöyle konuştu:

"Burası alanında dünyanın en büyük müzesi. İyon döneminden günümüze her dönemi anlatan zeytinyağı sıkım aletleri yer alıyor. Zeytinyağından yapılan yağlar ve kozmetikte kullanılan Roma döneminden kalma şişeler yer alıyor. Çok nadir eserler de var. 2 tane ahşap sonsuz vidaya bir mengene sistemi var. Dünyada üzerinde bilinen ve kayıt altına alınan 2 eser var. Biri burada diğeri de Çeşme'de."

Kaynak: AA