Samsun'da ilkokul öğrencilerine havacılık eğitimi

Tekirdağ'dan gyrocopter ile havalanan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz, Gökçeada, Pamukkale, Antalya, Manavgat, Adana, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Sivas'ın ardından Samsun'a geldi.

Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uçuş pistinde ilkokul öğrencileri ile buluşan Mustafa Yavuz, çocuklara havacılık hakkında bilgi vererek hava taşıtı gyrocopteri anlattı, bazı öğrencilere de uçma deneyimi yaşattı.

Yavuz, maliyetini tamamen kendisi karşılayarak çocukları havacılıkla tanıştırdığını söyledi.

"Gyrocopteri tanıtıyorum"

Şimdiye kadar 700'e yakın çocuğu gökyüzüyle tanıştırdığını belirten Mustafa Yavuz, şunları konuştu:

"Ayrıca gittiğim illerdeki Türkiye Hava Sporları Federasyonu il temsilcileri ile birlikte havacılara gyrocopteri tanıtıyorum. Bugün ise Bafra Kızılırmak İlkokulu Havacılık Kulübü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin de olduğu 55 kişilik öğrenci grubunu, veli ve öğretmenlerini ağırladım."

Yavuz, Sinop, Giresun, Kastamonu, Eskişehir Sivrihisar, Düzce ve Tekirdağ'da da çocuklarla buluşacağını belirtti.

Özel öğretim öğrencisi Uğur Utku Kaan Karabayır, "Rüyalarımda kendimi hep uçarken görüyordum. İlk kez uçtuğum için çok mutluyum, pilotumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA