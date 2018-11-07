Çikolata Park Projesi'nde sona yaklaşıldı

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Ordu Gülyalı'daki Çikolata Park'ın yapımı, Ordu-Giresun Havalimanı'nın yakınında 60 dönüm alan üzerinde devam ediyor.

Çikolata imalat ve satış noktaları yer alacak

Şehrin turizm ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması planlanan proje kapsamında, Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın kullanıldığı çikolatanın imalat ve satış noktaları yapılıyor.

Deniz kenarındaki projede, fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkı ile sportif alanlar, restoran, düğün salonları ve çok amaçlı salon da yer alacak.

Çikolata Park Projesi'nin yılbaşında tamamlanması ve nisan veya mayıs ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Fındık müzesi de oluşturulacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projeyi yerinde inceledi.

Başkan Tekintaş, hem Karadeniz hem de Ordu için çok özel bir mekan oluşturulduğunu söyledi.

Yeme içme ve çikolata üretim mekanları, nikah salonları, çok amaçlı salonlar olmak üzere çok geniş bir yapının ortaya çıkacağını belirten Tekintaş, kır düğünü yapılabilecek özel mekan, halı saha, basketbol sahası, yeşil alan, yürüme yolları, denize açık iskele, yaklaşık 300 araçlık otoparkın da içinde bulunduğu alanın, günübirlik hayatın geçirilebileceği özel mekanlardan biri olacağını anlattı.

Proje içerisinde fındıkla ilgili müze oluşturulması da hedefleniyor.

"Turizm yönünden önemli katkısı olacak"

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, söz konusu projenin turizm yönünden katkısının önemli olacağını düşünüyor.

"Yerli ve yabancı bütün turistlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız. Çünkü havalimanının hemen yakınında olması, bir tarafında da uluslararası kara yolunun geçmesi buraya turizm yönünden gerekli katkıyı sunacağına inanıyoruz. Küçük de olsa butik otellerimiz hizmete giriyor. Yakın zamanda da bir tane açılacak. Yine bu tür talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. İnşallah gelecekte biz hak ettiğimiz ve beklenti içinde olduğumuz turizmden gerekli katkıyı alacağız."

Kaynak: AA