Geleneksel çocuk oyunları 81 ilde yayılacak

"Ebelem gübelem", "dokuz kiremit", "sandık saydık" ve "tikoça"

İzmirli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının nasıl oynandığına dair bir video hazırladı.

8 oyunun nasıl oynandığını anlatan videolar çekildi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda, az bilinen geleneksel çocuk oyunlarını tanıtmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk etapta "atları idare", "ebelem gübelem", "aslan ve koruyucuları", "köşe kapmaca", "avcı topu", "kurt koyun kuzu", "balık ağı", "sandık saydık", "çıngıraklı koşma", "tikoça", "çömlek" ve "dokuz kiremit" olmak üzere 12 oyun belirlendi.

Öğrenciler bunlardan 8'inin nasıl oynandığına dair video çekti. Videolar, oyunun kuralları, gerekli malzemeler gibi bilgilerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının çevrimiçi sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) paylaşıldı.

Bu çalışmayla Türkiye'nin her yerindeki çocukların oyunları öğrenmesi ve oynayabilmesi amaçlandı.

"Dijital oyunlar fiziksel aktiviteden yoksun bırakıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, oyunun çocukları eğlendirirken onların sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimini de etkilediğini söyledi.

"Şiddet içeren bilgisayar oyunları çocukların sevgi, şefkat, merhamet duygularının körelmesine yol açıp, can yakma ve zarar verme gibi davranışları ön plana çıkartıyor. Ayrıca dijital oyunlar paylaşma, iş birliği, grup içi iletişim gibi duyguların gelişmesine engel oluyor. Saatlerce bilgisayar başında tutması nedeniyle de fiziksel aktiviteden yoksun bırakıyor.

Geleneksel oyunlar ise çocukların fiziki, ruhsal ve zihinsel olarak kendini daha doğru gerçekleştirmelerini sağlıyor. Tüm bunların dışında paylaşma, yardımlaşma gibi duyguları geliştiriyor ve takım halinde çalışma becerisi kazandırıyor."

Hazırlanan 8 oyun videosunun İzmir'in Efes, Bergama, Agora, Çeşme gibi tarihi ve turistik yerlerinde çekildiğini anlatan Ömer Yahşi, bu şekilde kentin tanıtımına da katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu oyunlar çok güzel"

Projede görev alan Alsancak Melih Özakat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eren Uzun ise daha önce telefon ya da bilgisayar başında zaman geçirdiğini ve geleneksel oyunları bilmediğini anlattı.

Artık her teneffüste bu oyunları oynadığını söyleyen Eren, "Bu oyunlar çok güzel. En çok tikoçayı seviyorum çünkü çok eğlenceli. Bu oyunu başka arkadaşlarıma da öğretiyorum" dedi.

Kaynak: AA