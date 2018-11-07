İdealleri için yola çıkan iki Türk genci sokaklarda etnik müzik yapıyor

Hayalleri için yollara düşen iki Türk genci...

Burak Yıldız ve Mehmet Gür, Üsküp'teki tarihi çarşının taşlarına "tezgah" açarak bir yandan müziklerini icra ediyor, diğer yandan idealleri için çıktıkları bu yolda kendilerini bulmak için çabalıyor.

Hem müzik yapıyor hem de el işlerini satıyorlar

Otostop çekerek Türkiye'yi karış karış dolaşan iki iyi arkadaşın yolu, Makedonya'daki bir tanıdıklarının davetiyle Balkanlara düştü. Arnavutluk'un ardından Makedonya'ya gelen iki genç, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hem müzik yapıyor, hem de el işlerini satıyor.

"Halim vaktim yerinde olsun diye vurdum kendimi yollara"

Müziğe aşkını anlatan 26 yaşındaki Burak Yıldız, çıktığı bu yolculukta hiçbir şey için acele etmediğini ve zamanını elinde tutmaya çalıştığını söyledi.

Eskilerin zenginliğin ölçüsünü "Halin vaktin yerinde mi?" sorusuyla sorduğunu belirten Yıldız, "Ben de halimin, vaktimin yerinde olmasını istediğim için vurdum kendimi yollara" dedi.

Müziğin ve sesin peşinden gitti

9 yıl önce İstanbul Üniversitesinde gazetecilik bölümüne kaydolduğunu ancak daha sonra kendi kendine "gazeteci olmayacağım" dediğini anlatan Yıldız, kendini bulmak için müziğin ve sesin peşinden gittiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanını gezerek görmek istediğini dile getiren Burak Yıldız'ın bir sonraki hedefi ise İran ve Hindistan.

Yıldız'a göre ata yadigarı topraklarda bulunmak ayrı bir keyif ve Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan dükkanların sahiplerinin Türk, Arnavut, Makedon olması birlik adına ümit verici.

"Dünya kocaman bir okul"

21 yaşındaki Mehmet Gür de, İzmir'de sanat tarihi okurken tanıştığı arkadaşlarının kendisini bu maceraya attığını söyledi.

Okuduğu bölümü sevdiğini ancak bir yerde sabit durmanın kendisine göre olmadığını belirten Gür, "Dünya kocaman bir okul. O yüzden böyle ilerlemeyi seçtim" dedi.

Arnavutluk'ta bir ay kaldığını, Makedonya'da da kasım ayının ortalarına kadar kalmayı planladığını aktaran Gür, kendisini müzik yapması gerekiyormuş gibi hissettiğinden bu sese kulak verdiğini söyledi.

"Önceliğim müzik"

Mehmet Gür, Arnavutluk'ta bulunduğu sırada sufi kültürünün yoğun yaşandığı yerleri ziyaret ettiğini ve Arnavutça şarkılar öğrenmeye çalıştığını anlattı.

"Önceliğim müzik. Katabildiğim kadar bir şeyler katmaya çalışıyorum kendime. İlk önceliğim bir enstrüman edinmek. Şu an enstrümanım yok, sadece söylüyorum arkadaşlarla beraber. Bir enstrüman edinirsem bu anlamda kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum."

Makedonya'da yolları bir süreliğine ayrılacak olan Yıldız ile Gür, İran'da yeniden buluşmayı umut ediyor.

Kaynak: AA