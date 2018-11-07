Zeka küpünde dünyanın en hızlısı olmak istiyor

Uşak Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Melih Kayra Kadıoğlu, 5 yıl önce alışveriş yapmaya gittiği bir kırtasiyede çalışanın çözmeyi beceremediği zeka küpüyle ilgili yardım istemesi üzerine "Rubik küp" ile tanıştı.

Aynı kırtasiyeden satın aldığı üçlü zeka küpünü hiçbir eğitim almadan çözen Kadıoğlu, bir süre sonra değişik zeka küpleriyle çalışmaya başladı.

Uşak Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinin teşvikiyle geçen yıl zeka küpü yarışmalarına katılmaya başlayan Kadıoğlu, İzmir'de Şubat 2018'de yapılan yarışmada 2,70 saniyelik derece ile "skewb" kategorisinde Türkiye rekortmeni olmayı başardı.

Zeka küpünde dünyanın en hızlısı olmayı amaçlayan liseli Kadıoğlu, gözünü dünya rekortmenliğine dikti.

"Dünya rekoru için resmi müsabaka bekliyorum"

Melih Kayra Kadıoğlu, tek yüzünde bir büyük kare ile 4 küçük üçgen bulunan skewb zeka küpündeki 2,70 saniyelik Türkiye rekorunu daha aşağı çekmeyi başardığını belirterek, resmi yarışmaları beklediğini söyledi.

Her gün evde en az 1 saat zeka küpü ile çalıştığını anlatan Kadıoğlu, "Skewb'de dünya rekoru 1,10 saniye. Evde yaptığım derecelerde bunun altına indiğim oldu ancak henüz bir resmi müsabakada bunu başaramadım. Kısa süre içinde dünya rekorunu kurmak istiyorum" dedi.

Değişik zeka küpleriyle vakit geçirmeyi sevdiğinden bahseden Kadıoğlu, ailesi ve öğretmenlerinin sürekli kendisini desteklediğini dile getirdi.

Kuramsal fizikçi olmak istiyor

Zeka küpünün yaşamsal becerilerini artırdığını belirten Kadıoğlu, fiziğe ilgi duyduğunu ve ilerde kuramsal fizikçi olmak istediğini söyledi.

Kadıoğlu, "6 yıldır Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim alıyorum, arkadaşlarım ve hocalarım beni her alanda destekliyor. Zeka küpü hem el becerimi hem beynimin hızlı çalışmasına katkı sağlıyor. Aileler çocuklarını bu tür etkinliklere yönlendirmeli bence. Dünya rekorunu kırmak zor olabilir ama benim için imkansız değil" diye konuştu.

Uşak Bilim Sanat Merkezi Müdürü Şakir Özdemir de, "Melih'i izlerken insanın başı dönüyor. Zeka küpünde gerçekten çok hızlı. Geçen yıl biz yarışmalara katılmasını istedik. Katıldığı ilk yarışmada Türkiye rekortmeni oldu. Umarım kendini daha da geliştirir. Melih'in eğitim hayatında da çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rubik küpü

Rubik küpü, 1974 yılında Macar mimar ve heykeltıraş Erno Rubik tarafından icat edildi. Dünya tarihinde en çok satılan oyuncaklar arasına giren küpün değişik modelleri var. 1977 yılında üretilmeye ve satılmaya başlayan Rubik küpünün zeka gelişimine katkısı olduğu bilim insanları tarafından kabul ediliyor.

Kaynak: AA