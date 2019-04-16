Nez Sarı'nın, Akçay Mahallesi'nde evinin bahçesindeki kümeste beslediği 4 tavuğundan biri kuluçkaya yattı.

Tavuğun 19'uncu günde ölmesi üzerine kalan 8 yumurtayı 2 gün boyunca nemlendirerek evindeki sobanın yanına koyup sıcak tutan Sarı, 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı.

Nez Sarı, kuluçkadaki tavuğunun altına 9 mavi yumurta bıraktığını söyledi.

Civcivlerin çıkmasına 2-3 gün kala tavuğun bilinmeyen bir nedenle öldüğünü belirten Sarı, "Çevremdekiler, 'Artık o yumurtalardan bir şey olmaz, götür çöpe at.' dediler. Ben de 'Şans vereceğim onlara, yaşam şansı.' dedim ve ilk önce yumurtaları kağıt havluyla tek tek sildim. Tekrar tekrar sildim kuruladım. Termal çorapları kestim, yumurtaları içlerine koydum. Üstlerini örttüm. Sobayı belirli ısıda tutmaya çalıştım. Sular püskürttüm" dedi.

Sarı, bir süre sonra yumurtalardan ses gelmeye başladığını anlattı.

"Bunlar benim mucizelerim"

Bu süreçte evinden hiç çıkmadığını, sürekli yumurtalarla ilgilendiğini dile getiren Sarı, şunları ifade etti:

"En son yumurtaları kırmam gerektiğini öğrendim. Yumurtaları küçük bir parça kırıp saatlerce uğraştım, zarar vermeden kırmak için. İç zarı civcivi öyle bir sarmış ki mümkün değil kurtulamazlarmış. En sonunda hepsini çıkarttık. Mucize oldu. Bunlar benim mucizelerim diye bakıyorum. Her baktığımda yaşamı bana bağlı olan civcivlerim bunlar."

Sarı, yumurtalardan birinin, kuluçka döneminde anne tavuk yem için kümese girip çıkarken zedelendiğini aktardı.

Diğer 8 yumurtadan, bir annenin çıkarabileceği sayıdaki civcivin canlı olarak dünyaya geldiğini söyleyen Sarı, "Hiç kimse şans vermedi. 'Onları kuluçka makinesine koyman' gerekir dediler. 'Böyle olmaz' derken olmaz olan oldu. 6 tane civcivimiz oldu. Sağlıklılar. Bugün tam bir hafta oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA