Kars'ın Küçükboğaz Köyü'nde yaşayan 79 yaşındaki Yeter Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen kış hazırlıklarında kızı ile gelinine yardım ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Başında kofi olarak adlandırılan bir başlık, eteği, yeleği ve rengarenk giysileriyle dikkat çeken Yeter Aktaş, yaşına rağmen yüreğinin hala genç olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Eşi yıllar önce ölünce çocukları ve torunları ile birlikte yaşamaya başlayan Yeter Aktaş, yün çırpıyor, yemek ve peynir yapıp, tandırda ekmek pişiriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Köyde kendisi gibi giyinen kadının olmadığını belirten Yeter Nine, şöyle konuştu:

"Örf ve adetlerimize sahip çıkmalı, gençlere örnek olmalıyız. Şu anda köyde benim gibi giyinen kadın yok. Bu bizim analarımızın kıyafeti. Bu geleneği sürdürmeliyiz. Ama gençler hiç sıcak bakmıyor. Ben de bu geleneği ölene kadar sürdüreceğim. Boş durmayı sevmem. Yaklaşan kış nedeniyle hazırlık yapan kızım ve gelinime yardım ediyorum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz."

Kaynak: DHA