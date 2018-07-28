Köyde yoga ve fitness'le stres atıyorlar

Bilecik Gölpazarı'na 7 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Köyü'nde uygulanan proje kapsamında, kent yaşamının gürültüsünden, keşmekeşinden uzaklaşarak köye gelenlere sobalı odalarda konaklama, kerpiç evlerde ekmek pişirip, kümesten topladıkları yumurta ile yer sofrasında kahvaltı fırsatı sunuluyor.

Yoga ve fitness tutkunları da doğal yaşam imkanlarının yanı sıra köydeki mesire alanında bulunan ve "Aşıklar Çeşmesi" olarak bilinen çam ağaçlarıyla çevrili, bol oksijenli alanda çalışma yapıyor.

Antigravity yoga, fitness eğitmeni Nurşen Arar, Kurşunlu Köyü'nü çam ormanının havası, böcek sesleri, oksijeni ve doğasıyla tamamen bütünleşmek amacıyla tercih ettiklerini söyledi.

Köyde antigravity, yoga ve fitness yapmak için fırsat yakaladıklarını ifade eden Arar, şunları söyledi:

"Antigravity, yoga ve fitness yapmak insanı zihnen, bedenen ve ruhen özgürleştiriyor. Yaptığımız sporun temelde amacı, sağlam bir omurga ve yaşam demek. Spor dalların içinde birçok sporu barındırıyor. Bunu yaparken aynı zamanda plates, cratoni, akrobasi, bale gibi birçok sporu barındıran bir oluşum. 7'den 77'e herkesin yapabileceği bir spor, yaş sınırlaması yok."

"Yaşanması gereken deneyimlerden''

Arar, antigravity yoga ve fitness'in daha çok spor salonlarında yapıldığını ancak dağ havasında yapılan sporun daha başka olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zihnen, bedenen ve ruhen temiz havanın etkisiyle kişi kendini daha mutlu hissediyor. Aldığı her nefeste iç organlarına gelen oksijen ve temiz havanın etkisiyle daha mutlu, zinde bir yaşam sürdürüyor. Kurşunlu köyünün doğasını seviyoruz, her zaman burada antigravity yoga ve fitness yapmak için fırsatlar yaratıyoruz. Önümüzdeki aylarda workshop'lar düzenleyeceğiz.

Ekiplerle gelip, birçok kişiye sporu ve köyümüzü tanıtmak istiyoruz. Çok estetik, ipek ve likra karışımı hamaklarda kelebekler gibi özgür bir spor bu. Yaşanması gereken deneyimlerden."

''Zumba dansı zayıflamamıza yardımcı olur"

Zumba eğitmeni Meral Kelekçi de zumbanın egzersizlerden farkının müzik eşliğinde yapılması olduğunu belirtti.

Köyde, oksijeni bol havada zumba yapmanın güzel olduğunu dile getiren Kelekçi,

"Zumba dansı zayıflamamıza yardımcı olur, tüm kaslar çalıştığı için daha enerjik olursunuz, kondisyonu artırır. 500 ila 700 arası kalori yakarsınız. Çalışanlar için zumba ve fitnees yapmalarını öneriyorum, daha çok psikolojiye iyi geliyor. Kurşunlu köyünde 'doğada spor' adı altında bir zumba etkinliği yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA