On binlerce yıllık toprak çözülünce solucanlar hayata döndü

Rusya Moskova'da Toprak Biliminin Fizyo-Kimya ve Biyolojik Sorunları Enstitüsü'ne ait bir laboratuvarda, tarih öncesi döneme ait toprak örnekleri üzerinde çalışıldığı sırada yaklaşık 300 donmuş solucandan ikisi, toprak çözdürülünce yeniden canlandı. Solucanlardan birinin yaklaşık 32 bin, diğerinin ise 42 bin yıldır donmuş halde bulunduğu sanılıyor.

Hareket etmeye ve yemeye başladılar

Siberian Times'ın internet sitesinde yer alan haberde, "solucanların çözülmeden sonra yaşam belirtileri gösterdiği, hareket etmeye ve yemeye başladığı" belirtildi.

Haberde, "Buzul dönemine ait bu canlıların gösterdiği adaptasyon mekanizmasının, kriyobiyoloji ve astrobiyoloji gibi ilgili bilim dalları açısından önemli" olduğu vurgulandı.

Benzer canlıların yeniden yaşama dönme ihtimali olabilir

Solucanları hayata döndüren mekanizmanın incelenmesinin, dünya dışında yaşamın var olabileceğiyle ilgili teorilerin çoğunu değiştirebileceği ifade ediliyor.

Küresel ısınma devam edip toprak çözülmeye başladıkça benzer canlıların yeniden yaşama dönme ihtimalinin ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA