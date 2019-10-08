Kars'ta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Murat Kılıçbey, köy hayatını tanıtmak ve turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için Çiftlik Turizmi projesini hayata geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalar sonucu pilot bölge seçilen Koşapınar Köyündeki 5 eski ahşap ve taş evin, onarılıp ziyarete uygun hale getirilmesini sağlandı. Evlerin bahçelerinin de yöreden toplanan 150-200 yıllık tarım aletleriyle donatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Böylece köy yaşantısına turistlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen Murat Kılıçbey ve köylüler, aynı zamanda ziyaretçilere köyde kullanılan tarım aletleri ve köye özgü materyallerle köy kültürünün ve geleneklerinin anlatılmasını amaçlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yöre turizminde yeni bir konsept olacak proje ile köy yaşantısının da unutulmayıp gelecek kuşaklara ulaştırılması ve köylülere ekonomik kazanç sağlanması öngörülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Turistler zamanda yolculuk yapacak

Koşapınar'da yapılanların çevredeki köylülere de örnek olduğunu belirten Kılıçbey, "Şimdiden birçok köyde bahçeler asırlık tarım aletleriyle donatılmaya başlandı. Artık sıra köylülerin yaşantılarını anlatmak için turistlere bu köyleri tanıtmaya geldi. Bölgemize gelen turistler bu köyleri ziyaret edince adeta zamana yolculuk edip köy hayatını tanıyacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kılıçbey, köylülerin alternatif turizm kaynağı olması için projeye dört elle sarıldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Köylüler, evlerinin bahçesinde yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak. Köy evini ziyaret edenler de evin bahçesinde tarihe yolculuk edecek, Kars'ta geçmiş dönemlerde insanların nasıl tarım ve hayvancılık yaptığını görecek, o dönemleri bahçelerde bulunan asırlık aletlerle tanıyacak. Eğer başarı sağlarsak Türkiye'nin yeni turizm potansiyeli, Kars'ın köyleri olacak. Biz aynı zamanda konaklama için yerler düşünüyoruz. Yani turistler buraya sadece günübirlik değil, uzun süreli olarak hem dinlenmeye hem gezmeye gelebilecek."

Kaynak: AA