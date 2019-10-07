Ayşe Acar, Bursa'da yaşayan Acar ailesinin 5 çocuğundan biri. Doğuştan görme engelli olan Ayşe'nin nakil için gitmediği hastane kalmadı. Ayşe'nin yaşadığı karanlık günler, kornea nakli ile aydınlandı.

Yepyeni bir dünyaya başladığını söyleyen Acar, "21 senedir dünyayı görmedim. İlk kez bir ışık gördüm. Okula gidemedim. Bundan sonra okumak istiyorum. Yeni bir geleceğe başlayacağım. Görünce çok güzel şeyler hissettim. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. İnsanın annesini, babasını görmesi en güzel duygu" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, Ayşe'ye kornea nakli yaptıklarını anlattı.

"Bu ameliyattan sonra çok büyük bir değişim oldu. Kendisi görmeye başladı. Günlük hayatta kendini idare edebilecek duruma geldi. Bu hastadaki durumu açıklamamızdaki sebebi kornea nakli ülkemizde yapılıyor. Ayşe’nin kardeşleri okula gidiyor ama kendisi göremediği için okula gidemedi ve birçok şeyden mahrum oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi görecek. Kendine yeni bir gelecek kurma şansını elde edebilecek."

[Fotoğraf: İHA]

"Kızım annesini, babasını gördü"

Kızının görmesiyle dünyalara sahip olduğunu belirten baba Mustafa Acar ise, şöyle konuştu:

"Kızımı birçok yere götürdük, bir çaresini bulamadık. İstanbul’da 4-5 doktora gösterdik, yine çare olmadı. Çok şükür hocamıza geldiğimizde hemen bize 'Ayşe’yi getirin' dedi. 2-3 gün burada yattık. Ameliyat sonrası doktor gözlerini açınca dünyalar bizim oldu. 21 senedir bizi görmedi, bir şey görmedi. Hocamızın sayesinde kızımızın gözü açıldı. Kızım annesini, babasını gördü. 21 sene sonra bugün kızım dünyaya geldi. Allah hocamdan razı olsun."

Kaynak: İHA